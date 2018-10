"Marek è concentrato sul lavoro con il Napoli. Sappiamo come funziona il mercato, ma questi sono pettegolezzi inventati per vendere i giornali. Ogni volta arrivano offerte dalla Cina o da altri campionati a caso. E' diventato anche stucchevole e ridicolo ripeterlo ogni volta. In questo momento non c'è nulla": così Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik a calcionapoli24.it