Il futuro di Marek Hamsik è ancora tutto da definire. Cosi il papà Richard ha parlato ai media slovacchi, soffermandosi proprio sul futuro del figlio: "Marek ha bisogno di riposare. La Cina? E' ancora tutto in fase di sviluppo, ha ancora un contratto con il Napoli, per me c'è il 60% di possibilità che possa lasciare Napoli. Ma è una mia opinione", ha detto il padre del capitano del Napoli.