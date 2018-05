Clamorose dichiarazioni rilasciate da Marek Hamsik al portale slovacco pravda. Il capitano del Napoli ha infatti parlato del suo futuro, aprendo direttamente all'addio.



Queste le sue dichiarazioni: "Ho dato tutto me stesso, forse il percorso al Napoli è giunto alla fine. Mi piacerebbe provare una nuova esperienza, quest’anno c’era la sensazione di poter vincere lo scudetto, c’è delusione per non esserci riusciti. I nostri tifosi lo avrebbero meritato".



Frasi pesanti, che avvalorano quelle rilasciate dal padre poche ore fa: "Ci sono tre club cinesi su Marek, l'offerta per lui è di 10 milioni. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, ed il prossimo sarà in inverno. Hamsik ha ancora un contratto di tre anni con il Napoli, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti. Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione, ora toccherà a Venglos".