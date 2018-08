La gara contro il Torino ha visto Samir Handanovic protagonista negativo in entrambe le reti granata, tanto che i tifosi dell'Inter hanno immediatamente evidenziato sui social gli errori del portiere sloveno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Icardi è la coda, in testa c’è Samir Handanovic, finito nel mirino della tifoserie e delle prese in giro social dopo l’uscita a vuoto sul gol di Belotti. Lo sloveno resta un punto fermo, non c’è discussione intorno al suo nome, a maggior ragione dopo una stagione – la scorsa – in cui gli alti sono stati decisamente di più dei bassi. L’Inter si fida di lui, non è un caso che sul mercato abbia deciso di non intervenire in quel ruolo”.