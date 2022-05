ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus allo stadio Olimpico di Roma: "Per noi essere qui è un motivo d'orgoglio, volevamo andare in finale dopo tanti anni e ci siamo riusciti.Servirà attenzione, concentrazione e i dettagli saranno importanti per decidere la partita. Dobbiamo essere più bravi di loro in tutto, non basta una cosa. Le tre partite che abbiamo giocato contro di loro sono state equilibrate, quindi mi aspetto una partita combattuta ed equilibrata. In campo voglio vedere quello che abbiamo sempre fatto, giocare a calcio e che si metta in campo quello che abbiamo preparato, giocando come ci siamo allenati. Mi aspetto di trasmettere in campo quello che abbiamo fatto questa settimana".Sbagliare l’approccio qualche volta succede a tutte le squadre, ma di solito è così quando gochi tante partite perchè mantenere la stessa tensione per tutte è più complicato"., per arrivare qui c’è stato un percorso per tornare a competere, abbiamo passato anni difficili ma con il lavoro di tutti quelli che vogliono bene a questi colori oraperché le finali devono essere giocate con tutti gli uomini migliori. La loro miglior caratteristica è la transizione perché a volte non fanno tanta fase difensiva ma aspettano più alti per ripartire".