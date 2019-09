Alla vigilia della sfida di Champions contro lo Slavia Praga, Samir Handanovic parla in conferenza stampa e risponde alle domande dei giornalisti presenti.



Cosa ti ha stupito di Conte?

“Penso che conosciate già bene il mister e che non debba essere io a spiegarlo in sua presenza”.



Riesci ancora ad emozionarti giocando in Champions? Quest’anno anche da capitano.

“Se non mi emozionassi non giocherei più a calcio. Queste sono partite che contano, mi emoziono già ascoltando l’inno”.



Questa è l’Inter più forte nella quale hai mai giocato?

“Credo che l’Inter si sia sempre rinforzata negli ultimi tre anni. Abbiamo cambiato tanto, dobbiamo lavorare tanto per diventare ancora più forti. Non so se questa è l’Inter più forte, ma di sicuro andrà dimostrato ogni tre giorni quando si gioca. Poi alla fine faremo i conti e vedremo dove saremo arrivati”.