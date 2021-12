Contro il Cagliari un altro clean sheet per Samir Handanovic, che al termine dell'incontro commenta a Inter TV: "Vincere è sempre importante, però oggi lo è ancora di più per i risultati delle altre squadre e perché volevamo mandare un segnale. Stiamo bene, siamo in salute e la squadra gioca molto bene: questa è l’Inter che gioca meglio da quando sono a Milano. Come possiamo migliorare? Penso a Madrid, dobbiamo vincere quelle partite lì dove qualcosa ci è mancato e infatti abbiamo perso, quello è lo step successivo. Sorteggio? Qualsiasi squadra sarà ce la giocheremo da Inter e a viso aperto".