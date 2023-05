Titolare, per la quindicesima volta in stagione. Per la seconda volta in Coppa Italia, dopo il match dello Stadium con la Juventus, nell'andata delle semifinali, chiuso con l'espulsione per la lite con Juan Cuadrado. Samir Handanovic è pronto a difendere la porta dell'Inter, ancora una volta,. Una notte da protagonista,, per provare a conquistare il quinto trofeo da quando è a Milano. In attesa dell'ultimo, la Champions League, che contenderà al Manchester City di Pep Guardiola, sabato 10 giugno a Istanbul.Allo stadio Ataturk difficilmente sarà in campo, da tempo le gerarchie sono cambiate, il titolare è André Onana, Handanovic è il 12, un ruolo che ha digerito, dopo il fastidio iniziale.. Al momento è solo un'ipotesi, difficile perché Handa, che festeggerà 39 anni il prossimo 14 luglio, ha voglia di giocare, ma credibile, perché né l'Inter né il diretto interessato ha chiuso la porta. I prossimi 18 giorni sono fondamentali per l'annata della squadra di Inzaghi (finali di Coppa Italia e Champions League, un posto tra le prime quattro in campionato da conquistare), ogni tipo di discorso legato al mercato sarà affrontato dopo il 10 giugno.