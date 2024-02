Haraslin, dal flop Sassuolo alla rinascita allo Sparta Praga

Una delle sorprese delle partite di Europa League di ieri sera è stato il rotondo 4-1 con cui lo Sparta Praga ha eliminato il Galatasaray dopo il 3-2 dell'andata. Decisivo ai fini della qualificazione è stato Lukas Haraslin, ex Sassuolo e Parma, che si sta prendendo la scena a Praga. L'espulsione di Ayhan, anche lui ex Sassuolo, ha sicuramente aiutato i cechi, che hanno chiuso il discorso qualificazione con il gol in ripartenza dello stesso Haraslin.



I DETTAGLI - L'evoluzione del giocatore è evidente sotto ogni punto di vista e lo confermano i numeri: in 28 partite in Italia con i club emiliani ha segnato solamente 1 rete e fornito un assist, essendo principalmente una comparsa. La sua rinascita passa da Praga dove è diventato un calciatore decisivo. Infatti in 16 presenze in campionato ha segnato 9 reti e e fornito 4 assist, in aggiunta alle 7 presenze in Europa League condite da 3 reti ed un assist. Sicuramente avere meno concorrenza ha influito sulla crescita del ragazzo slovacco classe 1996, che ha adesso un ruolo chiave nello Sparta Praga.