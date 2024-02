Sassuolo-Empoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Empoli (sabato 24 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn, telecronaca affidata ad Andrea Calogero e commento tecnico di Stefan Schwoch) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A. Per il Sassuolo imperativo rialzarsi dopo il sonoro 3-0 subito in casa dell'Atalanta, i toscani hanno due punti in più nelle zone pericolose della classifica e uno l'hanno guadagnato nel turno precedente pareggiando nel derby con la Fiorentina



LE ULTIME - Ancora out Berardi e Toljan, la catena di destra titolare dei neroverdi, mentre l'Empoli ha ai box Ebuehi, Grassi e Caputo, un big per reparto. Potrebbe esordire dal 1' Niang, arrivato nella sessione di mercato invernale. Bajrami da ex cerca i colpi che fino ad ora ha faticato a mettere in mostra. Capitolo diffidati: Boloca, Doig, Erlic, Pedersen, Thorstvedt per gli emiliani, Fazzini, Grassi (infortunato), Maleh per l'Empoli.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi,



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Marin, Cacace; Żurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola