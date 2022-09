Owen Hargreaves, ex centrocampista del Manchester United, ha parlato a BT Sport di Jude Bellingham, talento di proprietà del Borussia Dortmund più volte accostato ai Red Devils:



"Può andare dove vuole. Vedi ora i giovani francesi sono andati al Real Madrid, è lì che tutti vogliono andare perché tutti vogliono giocare con il calcio offensivo. Questo ragazzo lo vorranno tutti, Chelsea, Manchester United, Liverpool. Deve decidere. Per ribaltare un club come il Manchester United e riportarlo in alto, penso che potrebbe portare quel peso. Il suo più grande attributo è la sua mentalità, ama il calcio, ha le spalle larghe, è il centrocampista perfetto".