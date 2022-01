Jimmy Hassebaink critica Lukaku: Normale essere frustrati quando non giochi, ma reagisci entrando e facendo la differenza. Se non ritorni nella maniera in cui dovresti fare, il manager ha il diritto di non farti giocare. 4 partite senza giocare e vuoi andare via e tornare all'Inter. Se davvero fossi voluto rimanere all'Inter avresti dovuto dire non vendetemi al Chelsea, mi dimezzo lo stipendio e rimango qui. Ha dovuto lasciare l'Inter perché avevano problemi finanziare, ma se ami il club ti tagli lo stipendio e resti lì. Quello che ha fatto è senza rispetto".