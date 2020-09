Le ottime giocate mostrate nel preliminare di Europa League disputato giovedì scorso a San Siro sono state solo ulteriori conferme. Gli scout del Milan, infatti, lo avevano già intuito:. Il talento del Bodo Glimt, 21 anni ancora da compiere, ha convinto la dirigenza rossonera, che ha avviato una trattativa A confermarlo è lo stesso norvegese, intervenuto a NRK al termine della sfida vinta 2-0 contro il Vålerenga: ". A loro è piaciuto quello che hanno visto quando ci siamo sfidati e quello che hanno visto in precedenza. Dobbiamo vedere cosa succede.Se il club sarà soddisfatto dell'offerta, ho fiducia e sento che posso fare il grande passo. Cerco un club in cui ci sono buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me".