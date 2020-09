Ci siamo, si entra nell'ultima settimana di mercato e la situazione si fa più calda. Il Milan prova lo scatto decisivo per Jens Petter Hauge, esterno offensivo del Bodo/Glimt, autore del gol del 2-3 a San Siro contro i rossonero e di un assist nella vittoria del club norvegese contro il Valerenga nell'ultimo turno di Eliteserien. L'agente del classe '99 è in città e ha avuto colloqui positivi con la dirigenza rossonera: l'affare è vicino alla svolta decisiva.



CONCORRENZA E OFFERTA - La richiesta del club di giallo vestito è di 6 milioni di euro, mentre il Milan ha presentato una nuova offerta da 5, alzando la precedente da 4. Un passo in avanti importante da parte dei rossoneri, che hanno in mano un qualcosa di importante: il sì del giocatore.



HAUGE VUOLE IL MILAN - Il calciatore sa che il Milan è un'opportunità importante, del club ha parlato sia nell'immediato post partita in Europa League sia quando è tornato in patria: Hauge ha dato il suo gradimento al trasferimento in rossonero, accordo raggiunto dopo i contatti di oggi, ora il Milan conta di chiudere il prima possibile. Domani ci sarà un nuovo contatto, con la speranza di chiudere. Perché sono ore calde, il mercato freme e non c'è tempo da perdere.