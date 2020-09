Ha incantato a San Siro, contro il Milan, nel match perso 3-2 dal suo Bodo Glimt. Stiamo parlando di Jans Peter Hauge, classe 1999 che si è preso la scena nella gara di Europa League di questa sera. Un esterno offensivo di qualità, seguito già dall’Atalanta e dall’Udinese in Italia, dal Leeds in Premier League. Un’ala sinistra di piede destro di grande talento, di cui sentirete sicuramente parlare in futuro. Un gol e un assist per lui nella sfida contro il Milan di questa sera; nelle precedenti due gare di Europa League aveva segnato altrettanti gol. Nel massimo campionato norvegese è a quota 14 reti e 9 assist in 17 partite. Ha già raddoppiato i numeri della passata stagione, che aveva chiuso con 7 reti in 28 gare. E non ha alcuna intenzione di fermarsi, lo ha dimostrato anche stasera contro il Milan.