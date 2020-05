. Autore di un’altra prestazione da urlo, dopo quella contro il Werder Brema dello scorso turno di campionato, il primo dopo l’emergenza coronavirus. Due gol nel posticipo di lunedì scorso, altri due oggi, nel match delle 15.30 contro il Gladbach vinto dal suo Bayer Leverkusen con un convincente 3-1., che il prossimo 11 giugno compirà 21 anni e già indossa la fascia da capitano della sua squadra.- Palla filtrante di Bellarabi, Havertz scatta sul filo del fuorigioco, con un movimento da vero numero nove, e batte il portiere avversario con un preciso tocco col destro.. Il Gladbach nella ripresa trova il gol del pareggio con un altro grande talento di questa Bundesliga, Marcus Thuram, ma è ancora Havertz a fare la differenza.per Bellarabi che in area viene steso: per l’arbitro - nonostante il richiamo del Var - è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta, neanche a dirlo, Havertz. Calcia a mezza altezza, il portiere avversario intuisce l’angolo, ma non riesce a neutralizzare il tiro.. Complessivamente sono 14 in stagione e 8 assist, in 36 partite. Un bottino niente male per Havertz, che nasce trequartista, ma negli anni è stato utilizzato anche da esterno d’attacco e da finto centravanti, proprio come oggi. Numeri importanti per- Non è un caso che lo seguano tutte le big d’Europa:, ma c’è da tempo anche la Juventus in corsa. Il direttore sportivo bianconero Paratici lo segue da anni, ma anche Maurizio. “Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche. Il Bayer lo sta utilizzando dietro l'attaccante centrale o esterno, mi sembra un giocatore completo che potrebbe giocare anche da centrocampista totale., uno dei più importanti d’Europa”, diceva di lui lo stesso allenatore della Juve prima del confronto diretto in Champions. Parole importanti, a maggior ragione visto che le ha pronunciate Sarri, uno che- Da parte propria, la dirigenza bianconera lo segue da anni con grande interesse ma non è al lavoro in questo momento per comprarlo in vista della prossima estate. Il motivo? Sono due su tutti., una cifra inavvicinabile seppur trattabile da qui ai prossimi mesi; e la Juvee intende proteggerlo e lanciarlo nel migliore dei modi per la prossima stagione. Ecco perché Havertz è gradito, ma non è una priorità al momento per il mercato dei bianconeri.