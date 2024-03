Hazard e Ferdinand come Ibrahimovic: giocheranno nella Kings League di Piqué

He’s done with the old football, now he’s onto the new.



Welcome, Eden Hazard, to the Kings World Cup. pic.twitter.com/O9uHTYE7Uv — Kings League World (@_KingsWorld) March 25, 2024

"Il ritiro non è per tutti". Non poteva esserci frase migliore per annunciare un colpo da novanta per ladi Gerard Piqué: ancheentra nel roster.Il belga ha dato il suo addio al calcio giocato da professionista la scorsa estate, ritirandosi dopo l'esperienza al Real Madrid, ma per lui ora si è aperta una nuova strada, quella dei tornei amatoriali.Hazard, come(nominato presidente), metterà piede nel torneo di calcio a 7 che, tra l'altro, nella scorsa edizione ha visto la sua Final Four disputarsi al Wanda Metropolitano e prima ancora al Camp Nou. Il belga giocherà con la squadraE non è l'unico campione ad aggiungersi al già ricco roster della Kings League: come annunciato nelle scorse ore, anche l'ex difensore del Manchester United e dell'Inghilterraentra nel gioco, con il team