L'attaccante del Chelsea Eden Hazard ha rilasciato un'intervista al Daily Mail alla vigilia della finale di Europa League contro l'Arsenal, che potrebbe essere la sua partita con i Blues prima dell'addio e del probabile trasferimento al Real Madrid. Ecco le sue parole: "Il mio futuro è tutto nelle mani dei club. Ma c'è un'adorabile partita da giocare, quindi per il momento nella mia testa non c'è il dilemma 'resto o me ne vado'. Voglio solo vincere il trofeo, non m'importa se segnerò o meno. Sapete come sono: sarò in modalità 'penso solo al calcio'. Poi dopo la finale vedremo che succede. Di certo non potrei mai giocare per un'altra squadra inglese: sono un Blue e questo significa molto per me. Potevo andare al Manchester United, al City, al Tottenham, ma penso di aver preso la decisione migliore. Parlai con il presidente, con Di Matteo, con Drogba e con Ashley Cole: mi dissero che era il club migliore possibile. Ero un po' spaventato quando arrivai, Drogba se n'era andato e quando si ha Didier in squadra si è certi di vincere un trofeo, ma alla fine ho giocato con grandi calciatori, abbiamo fatto cose magnifiche in questi sette anni".