Eden Hazard, fresco d'addio alla nazionale belga, lascerà pure il Real Madrid. Forse addirittura a gennaio come rivela il portale Defensa Central: i Blancos stanno spingendo per privarsi del trequartista classe 1991 (in scadenza nel 2024) già nella finestra inverale del mercato. Anche per risparmiare sul monte ingaggi, visto lo stipendio da 12 milioni di euro annui del 31enne. In questa stagione, l'ex Chelsea ha giocato solo 98 minuti in Liga agli ordini di Ancelotti.