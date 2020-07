Nuova macchina per Eden Hazard. Appassionato di automobili, il numero 7 del Real Madrid ha acquistato una Lamborghini Aventador SVJ, vettura sportiva che può raggiungere i 350 km/h, pagata circa mezzo milione di dollari. Da 0 a 100 in 2,8 secondi; da 0 a 200 in 8,6 secondi. E con la Lamborghini, Hazard, si è presentato all'ultimo allenamento prima della sfida contro il Granada (foto dal video di AS).