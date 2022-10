Hearts of Midlothian - Fiorentina 0-3: Nella primo tempo ha il merito di limitare il passivo sul tabellone grazie ad un paio di ottimi interventi. Può far poco in occasione dei gol della Fiorentina, anzi è l’unico a non mollare mai.: Dopo una prima frazione di gara dove è praticamente non l’ha mai vista, nella ripresa combina il pasticcio che lascia in 10 i suoi compagni. Nettamente il peggiore dei suoi: il cartellino giallo nel primo tempo lo condiziona molto anche se i limiti tecnici sono lampanti: dalle sue parti la Fiorentina affonda come nel burro.Come il resto del reparto difensivo non ne azzecca quasi una. Dalla sua parte Kouame oggi è una furia e lui fa una figuraccia.: Nel primo tempo prova qualche scorribanda offensiva senza però i risultati sperati. In fase di contenimento accusa molto il duo Saponara-Biraghi, che spesso lo mette nel mezzo. Nella ripresa esce per infortunio. ( Dal 61's.t.: L’australiano si crea da solo un'occasione dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ma poi sparisce)Perde chiaramente il duello contro le mezz’ali viola, offrendo una prestazione al di sotto delle aspettative. (Dal 18 s.t.: mandato in campo per revitalizzare il centrocampo dei padroni di casa, fallisce miseramente): Incaricato da Neilson di dare il via a gran parte delle azioni dei padroni di casa, poche volte riesce nel suo compito. La prova del centrocampo scozzese ha grandi responsabilità sul risultato finale.: Che fosse una serata poco semplice per lui si poteva ipotizzare ma Terzic e Kouame sono in serata.: Nel primi 45 minuti è l'unico a provarci, ma fa veramente troppo poco per impensierire Gollini. (Dal 34’s.t.: L’esterno non si vede quasi mai. Se la Fiorentina nel primo tempo soffre poco è anche grazie a lui. (Dal 18': entra ma è come se non lo fosse. Si vede poco): In realtà qualche voltà ci prova sulla corsia sinistra creando però poche apprensione a Biraghi. Tolto per dare pià verve alla fase offensiva. (Dal 34’s.t