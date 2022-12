Heidi e Lena Klum sono le protagoniste dell'ultimo spot in lingerie targato intimissimi che ha scelto le due bellissime top model tedesche, madre e figlia, per celebrare l'ultima collezione natalizia. Tifosissime e sportivissime, Heidi è stata la testimonial dei Mondiali di Germania 2006 che tanto bene hanno portato all'Italia. Leni invece è appassionata di tennis e motori ed è la prima volta che posa in uno spot con la madre. Eccole nella nostra gallery natalizia.