Chi si ricorda di Helga Lovekaty? Splendida modella russa che nei Mondiali 2018 imperversava sugli spalti della massima competizione per nazione e con un calciatore già ben presente nel suo cuore? Si trattava della stella colombiana James Rodriguez e i più maligni sostenevano che in quegli anni fosse colpa di Helga se la stella in prestito dal Real Madrid al Bayern Monaco fosse sempre infortunato.



Si narra che a presentarli fu Cristiano Ronaldo in occasione di un party estivo a cui erano invitati tutti e tre (i due sono rappresentati entrambi da Jorge Mendes). Fra Helga e James scattò la scintilla e i più maligni raccontano che ai tempi del Bayern arrivò addirittura a chiedere una sostituzione perché sapeva che l'avrebbe trovata da sola in camera....



L'amore non durò e i due non stanno insieme da tanto, ma la splendida Helga non perde occasione per far parlare di sé. L'ultima trovata? In tempo di coronavirus ha posato con una mascherina sul volto e... quasi niente addosso. Sì, soltanto coperta da un micro-bikini nero.



