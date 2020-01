Fresco Fresco di arrivo all’Hellas Verona, Fabio Borini si presenta alla nuova piazza rilasciando un’intervista al sito ufficiale dei gialloblu: “Sensazioni positive già da quando avevo parlato con mister e direttore. C’era grande entusiasmo intorno al mio nome. Sono felice di essere arrivato qua”.



SUL MILAN – “Ho preso la scelta di venire qui per rimettermi in gioco e dimostrare quanto valgo, al Milan giocavo poco. Firmare un contratto di sei mesi per chi è in scadenza non è comodo, ma a me non importa la comodità”



SULLA SCELTA – “Avevo tante proposte allettanti, poi parlando con amici e compagni, tutti mi hanno consigliato Verona. Le qualità della squadra sono compatibili con me”.



SU JURIC – “È l’allenatore giusto, può mettermi nelle condizioni di essere subito incisivo per esaltarmi in quello che faccio”.