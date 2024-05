Hellas Verona-Fiorentina, le probabili formazioni: dove vederla in tv e in streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

è il quinto match della 35esima giornata della Serie A 2023/2024. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 5 maggio alle 15:00. I padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosissimi in ottica salvezza e arrivano dalla sconfitta patita per mano dell'ex di turno Zaccagni contro la Lazio. I viola, di contro, sono reduci dall'incredibile impegno europeo contro il Club Brugge e non hanno intenzione di mollare il treno europeo anche in campionato.

Il Verona deve fare a meno di Cabal squalificato, al suo posto è pronto Centonze. In casa viola spazio per un ampio turnover in vista dell'importantissima gara di ritorno in Belgio col Club Brugge, Tornano Christensen e Parisi. Chance da ex per Barak e Faraoni.Hellas Verona-Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 5 maggio allo Stadio Bentegodi di Verona sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca è affidata a Gabriele Giustiniani.

Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Centonze; Serdar, Duda; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola. All. Italiano.