sempre attento nelle uscite e sui tiri da fuori del Benevento. Poche colpe sul gol subito.tanta corsa sia in fase difensiva che offensiva e buoni ripiegamenti al centro quando gli avversari si fanno sotto.(dal 46' s.t.)​parte bene, ma si perde a partita in corso con un errore su Lapadula che poteva costare caro nel primo tempo.(dal 1' s.t.controlla bene la fase difensiva con qualche rischio.)sotto tono in questa serata. Incertezze soprattutto nei ripiegamenti veloci, si trova in difficoltà su Insigne, anche se viene graziato dall'imprecisione dell'avversario.(dal 1' s.t.sicuramente meglio del compagno, con una spinta in più in fase di ripartenza.)tante falcate sulla sua direttiva che spesso sfociano in traversoni che con più precisione potevano essere ben più pericolosi, ma è perfetto negli inserimenti, con un gol che gli regala la gioia del 3-1.con il fisico si fa spazio a centrocampo e cerca sempre di inserirsi negli spazi.ci prova da fuori anche al costo di tirare male.grande supporto a tutte le azioni d'attacco e tanta tecnica a servizio della squadra.doppietta importantissima, a fare da cornice ad una partita giocata ai massimi livelli. Intensità e corsa che hanno ripagato.(dal 46' s.t.assist man e rifinitore. Importantissimo in tutte le manovre offensive della squadra.ci prova parecchie volte a trovare il gol tanto sperato ma anche una traversa gli nega la gioia.(dal 42' s.t.Verona che torna ai ritmi della scorsa stagione con un allenatore che è più al timone della propria squadra.