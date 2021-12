Pandur 5: insicuro su più di una chiusura, suo l'errore che porta al terzo gol avversario.Cetin 5,5: soffre molto l'avanzata di Mancuso dalle sue parti. Poco propositivo.Coppola 5: tanti spazi lasciati in mezzo alla difesa, molto disordinato.Sutalo 6: usa tutto il suo fisico nei contrasti contro gli avversari, spesso avendo la meglio. Buona gara nel complesso.Ruegg 5,5: meglio in fase propositiva, quando confeziona dei cross abbastanza pericolosi.(dal 40' s.t. Tameze: s.v.)Hongla 6: spinge molto in fase offensiva, facendo pressing alto anche a costo di lasciare qualche spazio idetro.Miguel Veloso 5,5: partita giocata a sprazzi, a volte presente a volte fuori dal gioco.(dal 24' s.t. Ilic 6: poca cosa davvero, spesso in ritardo nelle giocate e impreciso. Poi si riscatta, anche grazie alla gioia di un gol un poco fortuito.)Ragusa 6: in più occasioni deve ripiegare nella propria area di rigore e non è sempre lucido. Proprio lui infatti provoca con un braccio troppo largo il rigore in favore dell'Empoli. Si riprende nel finale con un gol che dà speranze alla squadra.Cancellieri 6,5: si sposta su tutto il fronte offensivo, collezionando assist e segnando pure. Prestazione più che convincente.Bessa 5,5: primo tempo giocato a grandi ritmi, sempre al centro dell'azione offensiva tanto che è lui a servire l'assist per il pareggio a Cancellieri. Nella ripresa si spegne e gradualmente sparisce dal campo.(40' s.t. Terracciano: s.v.)Lasagna 5,5: ha sui piedi il colpo per far gol anche da posizione favorevole, sprecando in più ocasioni.(dal 24' s.t. Florio 6: ci impiega qualche minuto per entrare in partita, poi si rende utile alla causa, soprattutto nel finale.)All. Tudor 5,5: fa il turn-over in vari reparti anche se i cambi sono un poco tardivi, forse non ci sperava nemmeno lui nell'ennesimo recupero.