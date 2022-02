bombardato soprattutto nel primo tempo si fa trovare sempre prontissimo, poi normale amministrazione.non fa praticamente mai vedere la palla a Deulofeu e gli altri attanti avversi.grande attenzione tattica, sempre al posto giusto al momento giusto. Grande grinta anche su tutti i contrasti.si dà da fare in entrambe le fasi. Qualche leggera insicurezza sugli uno contro uno.(dal 15' s.t. Faraoni 6: impiega un poco per entrare in partita, ma fa il suo.)fa praticamente tutto. Corre, lotta, assist e gol. Una partita monumentale. Esce stremato.(dal 38' s.t. Retsos: s.v.)come al solito a centrocampo mette subito la propria bandiera e si erge a imperatore. In ogni dove c'è lui e gli avversari poco possono fare. Gol meritatissimo nel finale.viste le sue qualità e la giornata trionfale, poteva fare qualcosa di più soprattutto in fase offensiva.(dal 15' s.t. Bessa 6: gara sufficiente, al servizio dei compagni.)sempre presente nella trequarti avversaria, ingaggia duelli con gli avversari senza paura.forma sempre al top e tanta gamba. Ispira l'azione e si fa sempre vedere anche in area di rigore. Gol che lo testimonia.Gol e assist per una partita monumentale anche per lui. Una vera spina nel fianco per i giocatori avversari, sempre pericoloso su ogni pallone che tocca.(dal 28' s.t. Praszelik 6: si inserisce abbastanza bene nella squadra.)Simeone 5,5: unico tassello in ombra in questa giornata. Poco incisivo sotto porta, senza il mordente giusto.(dal 28' s.t. Lasagna: s.v.)una squadra che oramai va a ritmi da Europa, con automatismi perfetti.