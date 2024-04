Hellas Verona, le pagelle di CM: Folorunsho forza della natura, Suslov rovina tutto

: inoperoso nel primo tempo. Pizzica sulla traversa la bordata di Felipe Anderson in avvio di ripresa.: fa bene i suoi compiti, facilitato da una Lazio che attacca poco dal suo lato.gioca praticamente da libero, a uomo su Castellanos e ne limita moltissimo i movimenti. Sempre preciso nelle chiusure.fa buona guardia su tutti i palloni vaganti in area. Non perde un duello aereo.non si fa mai saltare nell’1vs1. Preciso sia negli anticipi, sia nelle chisure.dirompente in mezzo al campo. Non smette un attimo di correre e aggredire qualunque avversario. (dal

salvifico in un paio di coperture. Il suo filtro in mezzo al campo funziona benissimo.spinge tanto quando il Verona deve ripartire, ma dà anche una gran mano in fase di copertura. (dal: presenza costante su tutto il fronte offensivo. Quando taglia in diagonale sulle ripartenze manda spesso in confusione gli avversari.mancano le sue giocate sulla trequarti per provare a far male alla Lazio. (dal 22’ s.t: si fa rubare palla troppo scioccamente sull’azione dell’1-0): poco incisivo. Non trova spiragli per pungere. (dal 22’s.t.: nervoso e falloso. Ma soprattutto, inutile per la squadra)

il Verona è in forma e lo dimostra organizzando una difesa perfetta per arginare la manovra biancoceleste. Il catenaccio e (poco) contripiede crolla solo per un errore individuale.