Montipò 5: fucilata da fuori di Gabbiadini difficile da prendere, anche se non impossibile. Per il resto, molte distrazioni soprattutto in area piccola.Dawidowicz 6: più spinta soprattutto nel secondo tempo, quando trova più sicurezza e più spazio sulla propria fascia.Magnani 4,5: perde tempo a lamentarsi con l'arbitro e nel frattempo la squadra avversaria segna. Per il resto, partita molto opaca.(dal 1's.t. Veloso 6,5: si impegna molto per i compagni, dando più spinta nell'azione.)Coppola 5,5: errori soprattutto in chiusura, con marcature spesso poco efficaci.Faraoni 6: anche lui, meglio nel secondo tempo, quando le marcature avversarie si fanno meno serrate.Duda 5,5: inizia bene, ma compie troppi errori di scelta della giocata e soprattutto eseguite con poca velocità.Tameze 6: si prende molti colpi, ma pulisce come può l'azione.Doig 5: fuori dalla partita, con giocate lente e prevedibili.(dal 1' s.t. Lasagna 6: sbaglia delle giocate di sponda, dosando male i passaggi che potrebbero portare i compagni a tu per tu con il portiere. Per il resto, ci mette comunque impegno.)Braaf 5: nel primo tempo alti e bassi, poi troppo poco soprattutto negli ultimi venti metri.(dal 33' s.t. Kallon 6: cerca di buttar dentro l'area più palloni possibili e qualche sprazzo di giocate tecniche.)Lazovic 6: nel primo tempo è marcato stretto dagli avversari, mentre nel secondo riesce a rendersi più pericoloso, servendo buoni assist.(dal 23' s.t. Depaoli:s.v.)Djuric 4,5: davvero poca roba. Non si rende mai pericoloso, mai in partita.(dal 38' p.t. Gaich 6,5: segna per due volte, ma per due volte in fuorigioco. Comunque è quello più in forma.)Allenatore: Zaffaroni 5,5: nel primo tempo la squadra non c'è e soprattutto alcune scelte sono completamente sbagliate.