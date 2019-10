Hellas Verona-Sassuolo 0-1



Silvestri 6,5: gol subito senza colpe, fa parate importanti che tengono sempre a galla i suoi.



Rrahmani 6: qualche distrazione di troppo in fase difensiva, si fa vedere in avanti solo nel primo tempo.



Kumbulla 6: si gioca il giallo ma mantiene l'attenzione nei contrasti.

(38' s.t. Stepinski: s.v.)



Gunter 5: troppo nervoso e poco efficace nelle chiusure. Marcature troppo larghe sugli attaccanti avversari.

(10' s.t. Dawidowicz 6: entra in partita e offre una prestazione sicuramente migliore rispetto a quella del compagno. Più deciso nella giocate, anche se serviva più attenzione nei contropiedi sul finale.)



Faraoni 6: bene soprattutto nella ripresa quando riesce a trovare qualche spazio in più.



Pessina 5: brutta gara per lui, che non riesce quasi mai ad entrare nel vivo del gioco, perdendo palloni facili-



Amrabat 5,5: ci prova ma è più sottotono rispetto alle gare precedenti. Manca un poco il fiato.



Lazovic 6: leggermente sufficiente la sua prova, anche se poteva fare di più.



Verre 7: migliore in campo dei suoi. Lotta e cerca sempre di proporre la giocata offensiva. Peccato non sia ben seguito dai compagni.

(28' s.t. Salcedo:s.v.)​



Zaccagni 6: cerca la conclusione senza trovare però la pericolosità giusta per far male.



Di Carmine 5,5: ancora poco efficace sotto porta.





All. Juric. 6: Hellas meno reattivo e attento soprattutto in fase offensiva. Nulla di grave, ma bisogna rivedere certi schemi in fase di pressione avversaria.