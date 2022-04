Hellas Verona-Genoa 1-0Montipò 6,5: tiene in sicurezza la propria area di rigore, sia su tiri ravvicinati, sia sulle uscite in anticipo. Sempre molto attento.Ceccherini 6,5: si muove bene su tutto la sua fascia, prendendosi anche qualche rischio, ma sempre calcolato.Gunter 8: si trova praticamente in ogni dove. Con le sue falcate riesce a recuperare un numero enorme di palloni, anche in bello stile. Miglior partita della stagione fino ad ora.Casale 6: qualche incertezza rispetto al suo solito, anche se non rischia più del dovuto. Meno incisività in fase di ripartenza.Faraoni 6,5: a volte si intestardisce troppo nella giocata, è vero, ma grazie alla sua corsa e alla sua tecnica è sempre una spina nel fianco per gli avversari.(dal 34' s.t. Sutalo 6: si impegna nel contenere ed aiutare i suoi. Buon approccio.)Tameze 6,5: sempre il solito spirito combattivo, aiuta molto i compagni in ripiegamento.Ilic 6: un poco in ombra rispetto al resto del gruppo ma comunque fa il suo.Lazovic 7: si impegna e si lancia sempre negli spazi. Sa sempre il fatto suo e sa le giocate da fare nei tempi giusti.(25' s.t. Depaoli 6: ingabbiato un poco appena entrato, trova poi i suoi spazi e non rischia la giocata. Gara sufficiente.)Bessa 7: assist, tanta corsa e tanta voglia di farsi vedere. Grande impegno su tutti i fronti e bene anche in area di rigore avversaria.(dal 25' s.t. Hongla: s.v.)Caprari 6,5: gioca molto di sponda, come sa fare meglio e si sacrifica anche in copertura.(dal 90' s.t. Frabotta: s.v.)Simeone 7,5: gol che vale oro e partita soprattutto di sacrificio. Anche questo gli chiede l'allenatore e lui lo fa con grande voglia.All.: Tudor 7: Hellas che ha una forma fisica ancora molto buona. Ritmi alti e cambi fatti come sempre con giusto tempismo.