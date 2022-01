Hellas Verona-Bologna 2-1Montipò 6: qualche incertezza in occasione del gol subito, con un tiro molto difficile, ma non impossibile, soprattutto perché sul proprio palo.Casale 6,5: partita di grande attenzione, sempre reattivo su ogni chiusura e a far ripartire velocemente l'azione.Gunter 5,5: il più insicuro dei suoi. Lascia molti spazi a Orsolini e spesso si trova fuori posizione.Ceccherini 6,5: giganteggia dalle sue parti, mettendo più di una pezza ai buchi del compagno.Faraoni 6: buona attenzione in difesa, mentre in sovrapposizione gli manca un poco più di precisione nell'ultimo passaggio.Ilic 6,5: tanta corsa e molto convincente nelle giocate. Vuole sempre essere al centro dell'azione e smista bene il pallone con grande velocità.(29' s.t. Kalinic 7,5: entra e spacca la partita. Si butta subito in attacco, rompendo in due la difesa avversaria. Gol vittoria importantissimo.)Veloso 6: parte bene, ma nel secondo tempo si spegne un poco. Complice la stanchezza.(18' s.t. Tameze 7: recupera tanti palloni e gioca quasi a memoria per gli attaccanti.)Lazovic 6,5: assist vincente e molte giocate di grande ispirazione.(42' s.t. Depaoli: s.v.)Barak 6,5: primo tempo di grande intensità, sempre presente su ogni contrasto, recupera altissimo tanti palloni.Caprari 7,5: gol del pareggio e tanta pericolosità ad ogni pallone che tocca o sfiora. Una vera spina nel fianco.(42' s.t. Bessa: s.v.)Simeone 5,5: ci mette sicuramente la voglia su tutti i palloni di trovare il gol, ma a tu per tu con il portiere sbaglia più di una volta.(18' s.t. Lasagna: 6,5: fa l'uomo assist e rifinisce l'azione in modo esemplare.)All. Tudor: 7: con i suoi cambi spacca la partita e si porta a casa la vittoria. Grande lettura e grande carattere.