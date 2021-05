grande prestazione con parate di livello che tengono i suoi sempre sul pezzoqualche incertezza di troppo soprattutto sulle chiusure in velocità. Qualche dubbio di posizione anche sul gol subito.mette più di una pezza in difesa, anche rischiando qualcosa. Bene l'intesa con i compagni, da vero paladino del suo reparto.(dal 68' s.t.non una serata brillante, con pochi spunti e tante incertezze in difesa.)un poco sottotono rispetto al suo rendimento solito. Poche falcate davvero pericolose in attacco, anche se la stanchezza è del tutto comprensibile.metronomo del gioco, sempre presenze su tutti i palloni e anche nell'area di rigore. Grande il gol che sblocca la partita, meritatissimo.non brillantissimo nelle sue giocate, forse troppo elementari. Da lui ci si aspetta qualcosa di più, soprattutto in fase d'interdizione.(dal 38' s.t.anche per lui prestazione altalenante, dove serviva un poco di iniziativa in più.: buoni ritmi nelle giocate, anche quando corre all'indietro è sempre ordinato e preciso. In fase offensiva dà un buon contributo.sicuramente il meno in forma dei suoi. In ritardo sulle giocate e passaggi molto prevedibili. Juric lo cambia a ragione.(dal 6' s.t.giocate semplici ma in complesso efficaci. Non osa di più, anche perché la squadra mano mano arretra il baricentro e lui è costretto a giocare più indietro.)meno intraprendente del solito, un poco troppo nascosto dietro le linee avversarie. Uno contro uno quasi mai vinto.(dal 38' s.t.finalmente si sblocca trovando un gol per lui importantissimo.(dal 28' s.t.meno pericoloso del solito, preferisce più gestire il pallone, in una fase di gioco dove il Bologna si fa più pericoloso in attacco. )Hellas che evidenzia stanchezza soprattutto nella seconda parte della ripresa. Prova a ravvivare i suoi con i cambi, poco efficacemente. Altra rimonta evitabile.