Spezia-Hellas Verona 0-0





Perilli 6,5: entra al posto dell’indisposto Montipò esordendo in serie A. Quasi completamente disoccupato poi viene salvato dal palo sulla testata di Nzola ma si supera su Amian

Magnani 6: sempre più a suo agio come braccetto di destra nella difesa a tre

Hien 6: altra prova solida che da compattezza alla difesa

Coppola 5,5: non sempre preciso e puntuale

Faraoni 6 non è ancora al meglio e si vede ma offre una prestazione convincente (33’ st Terracciano 6: tiene più la posizione ma non spinge mai)

Duda 6: gara robusta senza dare però eccessive spinte offensive (12’ st Nielsen 6: piglio giusto in una gara difficile)

Tameze 5,5: inizia bene come tutta la squadra, nella ripresa fatica e si vede)

Depaoli 5,5: perde una palla da cu scaturisce il palo di Nzola

Ngonge sv: intervento di Ekdal sulla palla ma esce per infortunio. (9’ Kallon 4: avrebbe potuto cambiare l’esito del match prima sparando su Dragowski, poi defilato sparando alto)

Lazovic 6: sempre nel vivo dell’azione, pungente ma mai pericoloso. (33’ st Verdi sv)

Gaich 5,5: fa a sportellate con Ampadu ma perde sempre il confronto col gallese (33’ st Lasagna sv)



All. Zaffaroni 6: bene nel primo tempo per organizzazione pur senza pungere, la migliore occasione la ottiene in contropiede. Ma la squadra è viva