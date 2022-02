Hellas Verona -Venezia 3-1



Montipò 6,5: amministra senza troppi problemi la gara. Incolpevole sul gol subito.



Retsos 6: buona attenzione in fase difensiva. Nel finale un poco di affaticamento consente ad okereke di trovare più spazio.



Coppola 7: partita di grande attenzione. Vince praticamente tutti i contrasti con Henry e tiene alta la difesa.



Sutalo 6,5: molta attenzione nelle chiusure e lucido nelle ripartenze dal fondo ad impostare la manovra.



Faraoni 6,5: ottima corsa e tanta presenza anche in fase offensiva.



Tameze 6: non la migliore versione che tutti conosciamo. Troppo lento nelle giocate e meno al centro dell'azione.



Ilic 6: alcuni tiri dalla distanza poi tanto lavoro dietro le linee.



Lazovic 6,5: fa da spalla al proprio centrocampo e converge come lui sa fare in area avversaria.

(dal 41' s.t. Depaoli)



Barak 6,5 tiene alta la squadra e rischia poco nei contrasti.

(dal 16' s.t. Lasagna 6,5: buon impatto sulla gara. Fa uomo assist su Simeone e sfiora il gol.)



Caprari 6,5: non segna ma la sua presenza in area crea scompiglio agli avversari catalizzando su di sé la difesa.

(dal 42' Bessa: s.v.)



Simeone 8: torna in grande stile con una tripletta che annichilisce gli avversari. Cinico sotto porta non sbaglia e si porta a casa il pallone.





All. Tudor 7: Verona che inizia con il freno a mano poi nella ripresa ha più spazio e gioca come sa fare. Giusti i cambi nel momento del bisogno