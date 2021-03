poco poteva fare sui gol subiti e tiene comunque a galla i suoi sin tanto che può.: dalla sua parte l'Atalanta trova spesso i pertugi per gli inserimenti, che creano molta difficoltà ai gialloblù.soffre molto le offensive e la fisicità di Zapata, tanto che nel secondo tempo viene preferito a Udogie per dare più forza al reparto difensivo.(1' s.t.: qualcosa in più lo dimostra, soprattutto quando Zapata viene richiamato dall'allenatore.)primo tempo da dimenticare, giocato a bassi ritmi e con poca convinzione. Nel secondo si riscatta parzialmente, ma da lui ci si aspetta sicuramente di più.fa fatica a trovare spazio sulla propria fascia per creare quella superiorità numerica necessaria per creare pericolosità alla difesa dell'Atalanta.prova a farsi vedere in attacco, ma risulta più sacrificato alla fase difensiva per la pericolosità delle azioni avversarie.cerca di rendersi pericoloso ma sbatte spesso contro il muro difensivo. Premiata comunque la costanza.(1' s.t.entra, ma non si vede spesso, anche quando l'Hellas tenta il forcing finale.)causa il rigore con un tocco di mano che poteva evitare con una marcatura migliore. Per il resto poca roba, spesso anticipato nelle giocate.(1' s.t.entra subito in partita, rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. Sicuramente uno dei migliori dei suoi.)quasi mai entrato in partita, anche e soprattutto per merito della marcatura fatta su di lui dagli uomini di Gasperini. Nel secondo tempo sparisce del tutto e giustamente sostituito.(34' s.t.scelgono sempre di passare dalle sue parti, essendo l'uomo più pericoloso e che può saltare l'uomo. Buona la comunicazione con Lazovic appena entrato nel secondo tempo.fa a sportellate con mezza difesa, ma non trova la giocata per rifinire in porta i palloni giocati dai compagni. Gli manca ancora quel guizzo in più per incidere.(17' s.t.si muove molto per cercare qualche pertugio in una difesa davvero serrata.)squadra un poco sulle gambe, che fa fatica a creare pericolosità nella trequarti avversaria. Juric comunque deve tenere sempre sul pezzo i suoi, come ha sempre dimostrato di saper fare.