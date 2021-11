Montipò 6,5: tiene vivi i suoi, sempre attento sugli interventi alti e provvidenziale sui tiri da fuori.Dawidowicz 6: qualche piccola sbavatura soprattutto nel secondo tempo, ma rimedia ai suoi errori.Günter 5,5: non una partita brillante. Poco attento nelle chiusure, lascia troppo spazio agli attaccanti avversari.Ceccherini 6,5: rimedia spesso agli errori del compagno e rende davvero dura la vita a Mancuso e Pinamonti.Faraoni 6,5: buona propensione in avanti, anche se fa meglio nella prima parte della gara, mentre nella ripresa soffre di più la stanchezza.Tameze 7,5: tuttofare come sempre. Fa a sportellate per tutta la gara, si propone con continuità nella manovra dei suoi e riesce a trovare il tapin vincente per il gol del vantaggio. Migliore in assoluto.(dal 50' s.t. Sutalo: s.v.)Veloso 6,5: con la sua presenza costante nella metà campo avversaria, fa da uomo in più per la fase offensiva. Stulac lo soffre molto e si vede.Casale 6: parte bene, poi complice qualche botta, non riesce a dare il massimo e viene sostituito giustamente.(dal 1' s.t. Lazovic 6,5: entra subito in partita, piazzandosi al centro di tutta la manovra, da spalla perfetta a tameze. Sulla sua verticale offre sempre una soluzione valida e fa anche l'uomo assist.)(dal 50' s.t. Magnani: s.v.)Barak 7,5: sta ritrovando la sua forma. Tecnica e corsa come sempre sono le sue caratteristiche principali e oggi le ha messe in mostra al meglio. Gol e assist incoronano una super gara.Caprari 6,5: non riesce a trovare la porta ma fa scompiglio nella difesa avversaria creando spesso i buchi giusti per le incursioni dei centrocampisti.Simeone 5,5: un passo indietro rispetto alle ultime uscite, comprensibilissimo. Poco pericoloso.(dal 49' s.t. Hongla: s.v.)All. Tudor 6,5: Verona che sa soffrire e che sa trovare sempre la via per rialzarsi. Tudor sempre attento alla lettura della partita.