Hellas Verona-Spezia 4-0Montipò 6,5: partita di ordinaria amministrazione, o quasi. Alcune belle parate soprattutto nel primo tempo tengono vivi i suoi e danno sicurezza al reparto.Dawidowicz 6,5: giganteggia sulla sua fascia, giocando in anticipo ed annullando i diretti avversari. Bene anche la proposizione in avanti.Günter 6: qualche piccola sbavatura su Verdi, con una marcatura forse un poco troppo larga.(dal 1' s.t. Ceccherini 6: non rischia troppo e gioca abbastanza in sicurezza.)Casale 6,5: una partita sempre ad alto ritmo. Padrone del reparto, detta i tempi della fase difensiva in modo perfetto.(dal 24' s.t. Magnani 6: amministra bene e non rischia nulla.)Faraoni 7: gol e molta corso, in una gara dove finalmente ha trovato più spazi per esprimersi.(1' s.t. Cetin 6: non riesce a dare la spinta offensiva come il suo compagno, ma gioca bene per la squadra.)Bessa 7: grandi galoppate in avanti anche per lui, a spaccare la difesa avversaria. Qualche pallone perso, ma nel computo delle azioni la sua prova è più che sufficiente. Arriva anche il gol a dare la ciliegina su tiro da fuori, con aiuto del portiere avversario.(dal 28' s.t. Kalinic: s.v.)Ilic 6,5: uomo assist e sempre nel vivo dell'azione. Sgomita e si crea spazio, facendosi vedere anche pericolosamente al limite dell'area.Lazovic 6,5: non trova la rete, ma gioca con attenzione, aiutando molto la squadra anche in fase di ripiegamento.Barak 6,5: forma che sembra avvicinarsi a quella a cui ci ha abituato. Al centro della manovra, fa il vero metronomo. Tocca tantissimi palloni, incappando in qualche errore di tempistica.Caprari 7,5: grandissima tecnica e corsa. Una spina nel fianco per la difesa avversaria per praticamente tutta la partita. Gran gol che corona una prestazione importante.(14' s.t. Tameze 6: bada più alla fase difensiva, giocando sufficientemente bene.)Simeone 7: tanta voglia di farsi vedere, galvanizzato da un meritato gol. Bene l'intesa con i compagni, anche se in certe azioni poteva addirittura fare qualcosa di più.All. Tudor 6,5: partita che finalmente ha visto un Hellas, al di là del risultato, non subire gol. Bel carattere generale della squadra e lettura ordinaria della gara.