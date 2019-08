Hellas Verona-Bologna 1-1



Silvestri 6: non colpevole sul gol subito, si fa trovare attento quando è chiamato in causa.



Rrahmani 6,5: in difesa fa sentire il suo fisico ed è bravo a chiudere gli spazi quando i suoi compagni lasciano l'iniziativa agli avversari.



Kumbulla 6: qualche sbavatura in fase di ripiegamento veloce, ma non rischia più del dovuto.



Dawidowicz 4: pronti via e lascia i suoi subito in dieci per una chiusura senza spiegazioni nella propria area. Disastroso.



Faraoni 6: buona sia la fase difensiva che quella propositiva in sovrapposizione. Tenta la conclusione da fuori in più occasioni.



Henderson 6,5: cerca sempre di entrare nel vivo dell'azione, anche a costo di rischiare qualche giocata troppo complicata.



Veloso 6,5: autore di un fantastico gol da punizione, conferma una buona forma fisica durante tutta la raga.



Lazovic 5,5: qualche incertezza che poteva essere evitata.



Zaccagni 6: fa il suo senza esagerare.



(16' p.t. Bocchetti 6,5: entra subito in clima partita e si propone spesso con i compagni)



Verre 6: sicuramente meglio il secondo tempo dove si mette più a disposizione della squadra e si propone appena trova gli spazi.



(1' s.t. Amrabat 6,5: ha tanta voglia di farsi vedere e sicuramente è un profilo da tenere sott'occhio.)



Tutino 7: esce tra gli applausi meritatamente. Prestazione da protagonista sia per la continuità di gioco sia per la voglia di lottare su ogni pallone.



(44' s.t. Gunter : s.v.)​





All. Juric 6,5: Verona che gioca l'intera partita in dieci ma che non si fa spaventare dalla situazione. Bene il gioco sulle ali, ma soprattutto

la voglia di lottare sempre.