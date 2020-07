Brividi nel primo tempo quando su un'uscita facile perde il pallone con Torregrossa a scagliare la palla sul palo. Nulla può sul colpo di testa di Papetti ma appare meno sicuro del solito.Partita perfetta tatticamente fino a quando si schiera male, come tutta la difesa, nell'episodio del gol di Papetti.: Si incolla a Donnarumma e non gli fa vedere palla. Fa buona guardia e lotta per vincere sempre il suo duello con l'attaccante bresciano.Fatica a contenere fisicamente Torregrossa. Deve ricorrere spesso al fallo per tenere il numero 11 del Brescia. In grossa difficoltà.(Dal 26'st: Non riesce ad incidere nei minuti in cui è gettato nella mischia)Nel primo tempo spinge poco ancor meno nella ripresa. Poco l'apporto dato alla squadra. Si vede solo nel finale con un gran cross non sfruttato dai compagni in area di rigore.In mezzo al campo si fa sentire con muscoli e cervello. Prestanza fisica al servizio della squadra. Non sempre preciso ma si sente.(dal 22'stSi crea lo spazio per una ghiotta occasione ma la sciupa calciando alto)Appare poco lucido e con poche idee. Soffre la corsa del Brescia mandandolo fuori giri. La sua partita in ombra è lo specchio della prestazione dei compagni.Sfiora in gol con una conclusione impossibile da posizione defilata. Prova a fare qualcosa ma poco supportato.fino a quando rimane in campo partecipa con vivacità alla manovra. Alza bandiera bianca dopo la mezz'ora per un problema muscolare(dal 33' pt; Non accende mai la luce. gara anonima. Juric lo butta nella mischia sperando nel suo estro ma rimpiange la scelta)Nel primo tempo è in assoluto il più in palla dei suoi. Crea e conclude, va vicino anche al gol. Cala nella ripresa e Juric lo cambia(22'st: Entra e non riesce a dare la spinta sulla corsia di destra. Ha sui piedi una palla buona per il pareggio ma la calcia male di collo esterno fuori dalla porta di Joronen)E' ben marcato da Papetti. Ha poche chance per mettersi in luce e le spreca. Soffre il duello con il suo giovane marcatore. Nervoso viene ammonito e sostituito(26'st: Il Rigamonti non gli porta bene. Anche questa volta perde con il Verona nel derby. Prova con astuzia e furbizia a creare spazi ai compagni ma non è preciso)All.. Dalla panchina il tecnico prova a spronare un gruppo che rispetto al recente passato non risponde ai comandi. Questa volta non trova appiglio nei cambi per cambiare il corso della partita.