Cremonese-Hellas Verona 1-1



Montipò 6,5: Non perfetto sulla rete del vantaggio di Okereke, ma si riscatta con un intervento prodigioso su Ciofani nel primo tempo e su Dessers nel secondo.



Magnani 5,5: La frittata è di Depaoli, ma si fa superare troppo facilmente da Okereke. Si riscatta nella ripresa con il cross al bacio per Verdi. (dal 39’ s.t. Ceccherini s.v.)



Hien 6: Partita di grande concretezza contro Ciofani, con cui vince spesso i duelli aerei. La Cremonese è poco pericolosa in area per merito suo.



Dawidowicz 6: Da terzino offre una buona prestazione, anche se Pickel non è irresistibile. Un pugno ricevuto da Quagliata porta la superiorità numerica all’Hellas.



Depaoli 5: Commette un errore imperdonabile sbagliando la misura di un retropassaggio e servendo Okereke. Costretto ad uscire dopo 40’ per infortunio (dal 41’ p.t. Terracciano 6: Entra a freddo, ma offre una prestazione solida senza sfigurare contro un giocatore rapido come Valeri.)



Tameze 5,5: Prestazione anonima dell’ex Atalanta, molto più spento del solito e mai incisivo in nessuna delle due fasi. (dal 14’. s.t. Veloso 6: Con lui in campo la musica cambia e il Verona aumenta il proprio tasso di pericolosità)

: Tocca pochi palloni e appare spesso spaesato, quasi inghiottito dalla coppia di mediani avversaria.: Dopo un primo tempo di attacco totale retrocede per dare un mano dietro, ma resta uno dei più pericolosi dei suoi. (dal 39’ s.t.s.v.): Sfrutta la sua velocità per impensierire la retroguardia grigiorossa sia a sinistra che a destra. Nel primo tempo è un suo colpo di testa respinto a pochi passi dalla linea a creare più pericoli alla Cremonese (14’ s.t.Entra col piglio giusto, cercando la giocata partendo da sinistra. Poteva fare meglio su un colpo di testa ravvicinato che ha costretto Carnesecchi al miracolo): Dopo 75 minuti da spettatore non pagante trova un gol pesantissimo coordinandosi alla perfezione. È l’anima di questo Verona.: La lotta con Lochoshvili è senza esclusione di colpi, ma non ne esce sempre vincitore. Cercato spesso dai compagni, era difficile chiedergli di fare di più.: Il gol a freddo non sveglia il Verona, che pare addormentato per gran parte della partita. Alla fine l’espulsione di Quagliata e un’invenzione di Verdi permettono di restare in scia positiva.