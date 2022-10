Hellas Verona-Milan 1-2Montipò 6,5: salva su più tentativi pericolosi dei rossoneri. Sempre attento, può poco sui gol subiti.Hien 5,5: non convince appieno, soprattutto nelle chiusure difensive quando il Milan avanza in contropiede. Insicuro soprattutto sulle marcature.Gunter 6,5: sicuramente il migliore del reparto. Mette una pezza su più di un errore dei compagni e cerca di tener alta l'attenzione.Magnani 5: nel primo tempo sicuramente più sicuro e preciso nelle chiusure. Nella ripresa non riesce ad essere più incisivo.(dal 25' s.t. Cabal 5,5: entra in un momento concitato della partita. Inizia bene ma nel finale si perde.)Faraoni 6: senza infamia senza lode. Fa cose molto semplici, elementari, giocando di sponda. Poteva sicuramente tentare di più.Tameze 6,5: nella prima parte della gara corre molto e si mette su tutte le linee di passaggio del Milan. Stanco, deve uscire nella ripresa.(dal 20' s.t. Hongla 5: non convince del tutto.)Veloso 4,5: praticamente sempre in ritardo nelle giocate. Accompagna davvero poco l'azione e si propone con molta incertezza in attacco. Nell'occasione del gol di Tonali poi, si perde quest'ultimo molto facilmente.De Paoli 6,5: bene entrambe le fasi. Poteva osare di più proprio in fase di finalizzazione.Hrustic 5: scelte spesso sbagliate e molto lento nell'azione. Quando tocca palla rallenta sempre l'azione.(9' s.t. Piccoli 6,5: buon impatto sulla gara, con convinzione e determinazione.)Verdi 7: migliore in campo. Prova sempre a proporsi, facendo a sportellate con i difensori avversari.(dal 25' s.t. Kallon: s.v. )Henry 5,5:non convince come le scorse uscite. Un poco impacciato in area di rigore avversaria, non riesce a rendersi troppo pericoloso.(dal 20' s.t. Djuric 6: prova a fare qualcosa di più, ma nulla di più.)All. Bocchetti 6,5: la squadra gira sicuramente con più convinzione, portando più uomini in area avversaria. Manca forse maggior cattiveria.