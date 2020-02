Hellas Verona-Juventus 2-1



Silvestri 6: ha fatto quello che poteva su tutte le conclusioni Juventine. Sul gol di Ronaldo poca reattività.



Rrahmani 5,5: quello più in difficoltà in una serata comunque da incorniciare per l'Hellas. Dimostra tutte le sue incertezze perdendo il duello con Ronaldo che porta poi al gol del portoghese.



Kumbulla 6,5: tanti interventi in chiusura sugli attaccanti avversari. Prezioso.



Gunter 6: tanto lavoro per lui, soprattutto nella seconda parte della gara quando i bianconeri spingono forte. Ci mette spesso il fisico e attenzione



Faraoni 6,5: grandi incursioni sulla sua fascia e supporto alla manovra per tutto l'arco della gara.



Amrabat 6,5: con Veloso è il padrone del suo centrocampo. Utilissime le sue chiusure quando gli avversari spingono, soprattutto dalla parte di Quadrado.



Miguel Veloso 6,5: detta i ritmi dell'azione e si fa trovare sempre pronto su ogni pallone. Fondamentale per Juric. Esce per stanchezza.

(dal 13' s.t. Verre 6: non riesce a trovare lo spazio giusto per far male alla difea Juventina ma fa comunque un buon lavoro.)



Lazovic 6: gioca bene soprattutto il primo tempo, poi complice la stanchezza esce un poco dalla manovra offensiva.

(dal 34' s.t. Dimarco: s.v.)



Pessina 6: qualche errore di misura nell'ultimo passaggio, ma nel complesso gara pienamente sufficiente.



Zaccagni 5,5: parte bene, poi si nasconde troppo tra le maglie dei difensori Juventini, dando poco supporto al compagno di reparto.

(dal 24' s.t. Pazzini 7: preziosissimo nel gioco di sponda per il suo compagno.)



Borini 7: condizione pazzesca per l'attaccante gialloblù che si getta in tutti gli spazi liberi e cerca sempre la via del gol. La rete che fa esplodere il Bentegodi è tutto meritato, dimostrazione della caparbietà del giocatore.





All. Juric 7: un Verona stellare, magistralmente diretta dall'allenatore, che sa leggere ogni minuto della gara e azzecca tutti i cambi. Squadra unita e dal morale altissimo.