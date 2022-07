Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Hibernian FC - a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026 - il diritto alle prestazione sportive del difensore scozzese Josh Doig.



Nato a Edimburgo il 18 maggio 2002, Doig inizia la propria carriera nel vivaio dell'Hearts, squadra della capitale scozzese dove rimane fino al 2019, anno in cui viene acquistato da un'altra società di Edimburgo, l'Hibernian FC. Nel gennaio del 2020 il difensore si trasferisce in prestito al Queen's Park nella League Two scozzese, dove colleziona le prime presenze tra i professionisti.



Rientrato all’Hibernian per la stagione 2020/21, Doig si ritaglia un posto da titolare in Prima Squadra, con cui totalizza 24 presenze, 1 gol e 4 assist alla prima esperienza in Premiership, la massima serie scozzese. Al termine del campionato gli viene assegnato dalla stampa nazionale il titolo di ‘Young Player of the Year’, ovvero miglior giovane della stagione.



Nel corso dell’ultima stagione - la seconda consecutiva nella retroguardia dell’Hibernian - il difensore conferma le prestazioni dell'annata precedente, collezionando 43 presenze complessive tra match di campionato, coppe nazionali e di qualificazione alla UEFA Conference League, competizione nella quale per Doig arriva anche l'esordio in Europa.



Hellas Verona FC rivolge a Josh Doig un caloroso benvenuto augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblù.