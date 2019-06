L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato, dal 1° luglio 2019, la guida tecnica della Primavera gialloblù a Nicola Corrent. Veronese, già capitano e vice allenatore dell'Hellas Verona, nella scorsa stagione ha guidato la formazione Under 17 fino alla conquista di un piazzamento nei Playoff Scudetto. Corrent guiderà i giovani gialloblù nel prossimo campionato di Primavera 2 2019/20.



Le quattro squadre Nazionali del Settore Giovanile avranno così i seguenti allenatori:

- Primavera: Nicola Corrent

- Under 17: Antonio Porta

- Under 16: Davide Pellegrini

- Under 15: Nicola Saviolo.