L'Hellas Verona ha ufficializzato, negli scorsi minuti, sul proprio sito ufficiale, di aver incaricato Francesco Marroccu come nuovo direttore sportivo.



IL COMUNICATO - "Hellas Verona FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Francesco Marroccu. Marroccu, nato a Cagliari l’8 agosto 1966, inizia la sua carriera da dirigente sportivo in Serie A con la società sarda nel 2005: lavora prima come Segretario e poi come Direttore Generale del Club rossoblù, per poi diventarne il Direttore Sportivo nel 2014. Nelle stagioni successive, è stato Direttore Sportivo di società italiane ed estere: Beira Mar (Portogallo), Ascoli, Leeds (Inghilterra), Sagan Tosu (Giappone), Feralpisalò, Brescia e Genoa. Il Club rivolge a Francesco Marroccu un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro a capo dell’area sportiva del Club gialloblù".