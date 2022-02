L'Hellas Verona cerca punti per provare ad entrare nella zona Europa e per la sfida interna contro il Venezia Tudor si affiderà all'asse offensivo che tanto ha fatto bene a Roma e non solo. Il Venezia nell'ultima trasferta ha espugnato il campo del Torino e proverà a vendere cara la pelle anche al Bentegodi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Hellas Verona-Venezia in programma domenica 27 febbraio alle 15 sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Sutalo, Ceccherini; Depaoli, Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Venezia (4-3-3): Romero; Haps, Caldara, Ceccaroni, Svoboda; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani.