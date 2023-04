Il tecnico dell'Hellas Verona Marco Zaffaroni ha analizzato a DAZN l'importantissima vittoria contro il Bologna che riapre la lotta per la salvezza: "C'è tanta felicità perché affrontavamo una squadra che temevamo tanto. Bisognava fare una grande gara per portare a casa un risultato importante, i ragazzi hanno giocato con tanta intensità. Crediamo nella salvezza, ci abbiamo sempre creduto sapendo che il percorso è lungo. Nel finale c'è stata tensione e voglia di portare a casa il risultato, sono momenti in cui bisogna avere determinazione e lucidità".