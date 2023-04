Il Verona per la salvezza, il Bologna per l'Europa: quello che in molte primavere sarebbe un match senza pressioni, stasera vale punti importanti per entrambe le squadre. Il Verona è terzultimo, tre punti dietro lo Spezia che occupa l'ultimo posto utile per la permanenza in Serie A. Il Bologna, invece, è a ridosso della zona Europa, cinque punti dietro l'Atalanta settima e quindi può lottare per un risultato clamoroso. Fuori Lazovic e Orsolini, non al meglio, Motta si affida a Zirkzee, 9 vero, al posto di Sansone.



LE STATISTICHE



Il Bologna è la squadra contro cui il Verona ha la percentuale più bassa di sconfitte in Serie A (32%), considerando le avversarie che ha affrontato almeno 40 volte nella competizione (15 KO in 47 precedenti).



Il Verona ha vinto solo una delle tre gare giocate in Serie A di venerdì (2P): 2-1, proprio contro il Bologna il 21 gennaio 2022, con Igor Tudor in panchina.



Bologna (22) e Verona (21) sono le due squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa Serie A.